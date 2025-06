Bei der Ermittlung der Preisträger bleibt alles beim Alten, es gibt auch in diesem Jahr keine Shortlist - d.h. es bleibt für alle Lesenden bis zuletzt spannend.



Eine erfreuliche Neuerung ist ein neuer Preis, der an die Stelle des ehemaligen Stadtschreiber-Postens in Klagenfurt tritt. Das Kulturfestival Carinthischer Sommer vergibt heuer unter dem Titel "Carinthischer Sommer – Festivalschreiber:in" erstmals einen Artist in Residence am Ossiacher See. Die Intendantin des Festivals Nadja Kayali wird mit einem Gremium unter den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Person auswählen, die für zwei Monate im Sommer nach Kärnten eingeladen wird.