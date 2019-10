Nicola Steiner studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Uni Passau. Danach arbeitete sie bei den Verlagen Hanser in München und Schöffling & Co. in Frankfurt und ab 2003 bei der Zeitschrift Du in Zürich. Sie ist Herausgeberin der Bücher Lustig ist das Verlegerleben – Briefe von und an Daniel Keel und Spätlese – Aufsätze, Reden und Gespräche von Daniel Keel. 2008 ging sie als Redaktorin zu den Sternstunden des Schweizer Fernsehens, 2014 übernahm sie die Moderation des SRF Literaturclub. Zudem sitzt sie in der Jury der SWR-Bestenliste und ist Jury-Vorsitzende des Solothurner Literaturpreises.