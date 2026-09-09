Wie sich die Jugend schleichend radikalisiert

In ihrem Buch "Die Jugend malt wieder Hakenkreuze - Von der Radikalisierung einer Generation" untersucht die Journalistin Manuela Müller, die in Zwickau lebt und arbeitet, warum in ihrer unmittelbaren Umgebung so viele junge Menschen nach rechts abrutschen und rechtsextreme Symbole und Einstellungen wieder sichtbarer werden. Sie spricht mit Jugendlichen, Wissenschaftlern, Lehrern, Polizisten und Eltern und beschreibt, wie die Suche nach Identität, Zugehörigkeit und Anerkennung junge Menschen anfällig für rechtsextreme Angebote machen kann. Müller verbindet persönliche Erfahrungen mit fundierter Recherche und schildert ihre Heimat aus der Perspektive einer Lokaljournalistin. Das Buch zeigt, dass Radikalisierung oft schleichend beginnt und sich zunächst in Sprache, Symbolen und Alltagskultur ausdrückt. Das kann sie anschaulich mit konkreten Beispielen aus der unmittelbaren Nachbarschaft schildern, beispielsweise beim Simson-Treffen in Zwickau, wo das Zeigen von Hitlergrüßen inzwischen zur Partykultur zu gehören scheint und kaum noch Widerspruch hervorruft. Ihre Perspektive sei die des Beobachtens, so Manuela Müller, nicht die der Analyse. Sie möchte den Menschen ins Leben schauen.