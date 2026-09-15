Kultur
Fluch und Segen: Wie gefährlich ist KI?
Die Themen der "Kulturzeit" am 15.09.2026: Wie gefährlich ist KI? - Gespräch mit Angela Müller, Joachim Lottmann, Ars Electronica, Samy Molcho.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 15.09.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Was steckt hinter den KI Warnungen der Tech-Oligarchen? - Gespräch mit Angela Müller
Im Wettlauf um die Führung bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz rücken die Risiken dieser neuen Technologie immer stärker in den Mittelpunkt. Auslöser für die weltweite Debatte sind die jüngsten Warnungen vor einer drohenden Auslöschung der Menschheit, die auch aus der Branche selbst kommen. Für die beiden KI-Startups Anthropic und OpenAI kommt die Diskussion um die Sicherheit zu einem kritischen Zeitpunkt. Beide Unternehmen streben an die Börse. OpenAI hat das geplante Debüt am Aktienmarkt bereits verschoben. US-Präsident Donald Trump lehnt eine Drosselung des Entwicklungstempos und eine strengere Regulierung der Branche ab. Er kritisiert die Debatte als "kranke Verschwörung gegen KI".
Die Juristin Angela Müller ist Geschäftsleiterin der Organisation Algorithm Watch in Zürich. Müller forscht an der Schnittstelle von KI, Grundrechten, Gesellschaft und Demokratie. 2024 wurde Müller in die Liste "100 Women in AI Ethics" aufgenommen. Wir sprechen mit ihr.
Happy End - Joachim Lottmann über das Sterben
Einer der bedeutenden Schriftsteller der sogenannten Pop-Literatur ist Joachim Lottmann. Er hat das Lebensgefühl der 1980er Jahre wie kein Zweiter zu Papier gebracht. Seitdem sind mehr als ein Dutzend Bücher von ihm erschienen. Immer streitbar, provokativ, immer unterhaltsam. Mittlerweile ist der in Wien lebende Autor schwer erkrankt und schildert den Verlust seiner Gesundheit in einem öffentlichen Tagebuch. In seinem auf Facebook und Instagram erscheinenden "Langweiligen Tagebuch" beschreibt er seinen Alltag, der zwischen seiner Wohnung und dem Krankenhaus stattfindet. Obwohl es mit seinen Kräften zu Ende geht, macht er das immer auf eine heitere, dem Leben ganz und gar zugewandte Art. Tapfer beschreibt er, was noch geht, was leider nicht mehr, wie sehr ihn Besuche freuen und auch erschöpfen. Pflegekräfte werden zu Freunden. Wir haben den Schriftsteller besucht und ihn als einen mit dem Leben versöhnten, glücklichen Menschen erlebt.
30 Jahre Ars Electronica
Die Ars Electronica in Linz beschäftigte sich zum 30. Jubiläum mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und dem Wandel der Gesellschaft. Unter dem Motto "Negotiating Humanity" ging es auch um die Frage, was Menschsein im digitalen Zeitalter bedeutet.
Samy Molcho: Mit 90 auf Abschiedstournee
Bereits vor 40 Jahren verabschiedete sich Samy Molcho von der Pantomime. Doch die Bühne verlässt er erst jetzt endgültig. Auf seiner Abschiedstournee zeigt der Körpersprache-Experte noch einmal, was ihm wichtig ist: Durch Offenheit Kontakt schaffen und Menschen miteinander verbinden.