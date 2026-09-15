Einer der bedeutenden Schriftsteller der sogenannten Pop-Literatur ist Joachim Lottmann. Er hat das Lebensgefühl der 1980er Jahre wie kein Zweiter zu Papier gebracht. Seitdem sind mehr als ein Dutzend Bücher von ihm erschienen. Immer streitbar, provokativ, immer unterhaltsam. Mittlerweile ist der in Wien lebende Autor schwer erkrankt und schildert den Verlust seiner Gesundheit in einem öffentlichen Tagebuch. In seinem auf Facebook und Instagram erscheinenden "Langweiligen Tagebuch" beschreibt er seinen Alltag, der zwischen seiner Wohnung und dem Krankenhaus stattfindet. Obwohl es mit seinen Kräften zu Ende geht, macht er das immer auf eine heitere, dem Leben ganz und gar zugewandte Art. Tapfer beschreibt er, was noch geht, was leider nicht mehr, wie sehr ihn Besuche freuen und auch erschöpfen. Pflegekräfte werden zu Freunden. Wir haben den Schriftsteller besucht und ihn als einen mit dem Leben versöhnten, glücklichen Menschen erlebt.