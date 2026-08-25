Verliebt in einen Chatbot

Wer intensiv Heavy-Metal-Musik hört, kann in dieser Zeit unter Umständen Schmerz länger aushalten. Das ergab eine am 24. August 2026 veröffentlichte Studie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Dazu hatten die Forscher des Festivals Wacken Open Air 2023 Tests mit Besuchern gemacht. Sie konnten Hand und Unterarm länger in einer Apparatur mit eiskaltem Wasser halten als Teilnehmer der Vergleichsgruppe. Die Erkenntnisse könnten für die Behandlung von chronischen Schmerzpatienten relevant sein. Bisher sei bekannt gewesen, so die Forscher, dass unterdrückter Ärger den größten Effekt auf die Intensivierung von Schmerzerleben bei Patienten mit chronischen Schmerzen habe. Im klinischen Kontext werde Musik häufig dafür genutzt, positive Gefühle und Entspannung auszulösen. Nun zeige sich, dass es für die Resilienz und Schmerztoleranz vorteilhaft sein kann, wütende Musik zu hören anstatt Entspannungsmusik. Metalmusik oder wütende Musik insgesamt könnten so vermutlich bei Patienten mit viel Ärgererleben durch Schmerzen auch präventiv dazu beitragen, die Entwicklung chronischer Schmerzen zu verhindern, erklärten die Wissenschaftler. Wir sprechen mit der Leiterin der Studie, Lydia Schneider.