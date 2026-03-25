Kairos-Preis 2026 an Martin MacInnes

In seinen drei Romanen "Infinite Ground", "Gathering Evidence" und "In Ascension" erforscht er die Psyche des Menschen, sein Alleinsein, die Isolation, die neue Welten erschafft zwischen Realität und Fiktion, Gegenwart und Zukunft und eine große Verbindung offenbart zwischen allem Lebenden, zwischen Mensch, Natur, dem All. "Infinite Ground", sein erster Roman, ist auf den ersten Blick eine Detektivgeschichte: Ein Ermittler folgt der Spur eines Verschollenen in einer urzeitlichen Landschaft. Ein Spiel um Identitäten, die Flucht vor einem übergriffigen System beginnt. In "Gathering Evidence" geraten eine Primatenforscherin und ein App-Entwickler in einen doppelten Strudel: unzähmbare Natur, Wald und Pilze, die sich in ihre Leben fressen auf der einen, eine unbeherrschbare Überwachungs-App auf der anderen Seite. Sein jüngstes Werk "In Ascension" wurde für den Booker Prize nominiert, von Barack Obama zu einem der zehn besten Bücher des Jahres gekürt und wird derzeit für eine Verfilmung adaptiert.