Sie beteiligten sich an Schulstreiks wegen des Klimawandels, jetzt machen sie mobil für Atomkraftwerke. Eine Kampagne junger Europäer fordert den Ausbau der CO2-freien Kernenergie. Die Aktivisten kritisieren damit Greenpeace - die Umweltorganisation stecke in der Vergangenheit fest. Greenpeace hatte dagegen geklagt, dass die EU Kernenergie als klimafreundliche Energieform definiert. Wer sind die jungen Aktivisten, die nun für Kernenergie auf die Straße gehen? Was sagen Greenpeace und andere Umweltaktivisten zu ihnen? Die jungen Atomkraftfreunde gehören zu der Bewegung der Ökomodernisten. Dabei handelt es sich um Umwelt- und Klimaschützer, die vor allem im Einsatz von Technologie und wissenschaftsbasierten Lösungen den besten Ansatz sehen. Technologieverbote und Wohlstandseinbußen halten Ökomodernisten für nicht zielführend. Die derzeitige Kampagne findet in einer Zeit statt, in der in Frankreich, Großbritannien, Polen, Tschechien und den Niederlanden der Bau neuer Kernkraftwerke geplant sind und der CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz bereits angekündigt hat, im Fall eines Wahlsieges der Kernkraft zu einer Renaissance zu verhelfen. Währenddessen geht der Rückbau der zuletzt geschlossenen Atommeiler weiter.