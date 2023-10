Israel - Leben mit dem Krieg

Als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" wurde Matthew Perry weltberühmt. Nun ist der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete etwa die "New York Times". In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben. "Friends" wurde Perrys größter Erfolg. Der 1990er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in vielen Ländern zum Fernsehkult.