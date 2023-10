Das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel wird ab dem 23. Oktober dieses Jahres für dreieinhalb Jahre komplett für Besucher geschlossen. Grund ist, dass nun auch der südliche Gebäudeteil instandgesetzt wird, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Montag in Berlin mitteilte. Mit der geplanten kompletten Schließung bis 2027 will die Stiftung nach eigener Aussage Zeit und Geld bei der Sanierung sparen. Teil des Museum soll erst 2037 wieder öffnen Der Nordflügel sowie der Mittelteil des Museums mit dem Pergamonsaal werden bereits saniert. Hier ist die Fertigstellung für 2025 geplant, mit der Wiedereröffnung wird im Frühjahr 2027 gerechnet. Der südliche Gebäudeteil soll dann erst 2037 - also in 14 Jahren - wiedereröffnet werden.