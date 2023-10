100 Jahre Roy Lichtenstein

Am 27. Oktober 2023 wäre Roy Lichtenstein 100 Jahre alt geworden. Sein Werk bildet eine Zäsur in der Kunstgeschichte. Als einer der zentralen Gründerväter der Pop Art rückte er in den Mittelpunkt seines Schaffens, was bis dahin lediglich als Schund und Kommerz galt: die Massen- und Trivialkultur. Seine Stilmittel: die Lust an Parodie und das Malen in einem Stil, der eher mit industrieller Reproduktion als mit dem Erschaffen von Originalen gemein hatte. Auf diese Art hat Lichtenstein ein bis heute weltweit die Künste prägendes Werk geschaffen. Eines, das zudem auf Auktionen zu immensen Preisen im neunstelligen US-Dollar-Bereich verkauft wird. Es hat ihm aber auch immer wieder den Vorwurf eingebracht, er würde sich Originale anderer Künstler*innen aneignen - auch zu seinem 100 Geburtstag. Doch Lichtenstein ironisierte mit seinen Werken oftmals Mechanismen des Kunstmarktes und ließ Kunst als Ware einer Massenkultur erscheinen - wie kaum ein anderer prägte er damit den popkulturellen Zeitgeist der frühen 1960er Jahre und beeinflusst noch heute prominente Künstler*innen wie zum Beispiel Jeff Koons. "Kulturzeit" hat Jeff Koons in New York getroffen, um zu erfahren, wie ihn Lichtenstein beeinflusst hat. Wir sprechen auch mit dem Dokumentarfilmer James L. Hussey, der den Plagiatsvorwürfen nachgegangen ist und fragen die Comic-Zeichnerin Alitha Martinez, warum Comic-Künstler*innen wie sie erst durch Roy Lichtenstein einen anderen Stellenwert in der Kunstwelt erhielten.