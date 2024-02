Der Dramatiker und Regisseur René Pollesch ist tot. Das teilte die Berliner Volksbühne mit. Der Intendant des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz sei am 26. Februar im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben, hieß es. Man sei entsetzt und "in tiefer Trauer". Der 1962 im hessischen Friedberg geborene Sohn eines Maschinenschlossers hatte die Leitung der Volksbühne 2021 übernommen. Zuvor war er seit 2001 als Autor und Regisseur an der Volksbühne unter der Intendanz von Frank Castorf tätig. Von 2001 bis 2007 leitete er die Volksbühnen-Spielstätte im Prater. Der Dramatiker und Autor hat etwa 200 Stücke geschrieben und uraufgeführt. Für seine Arbeit wurde Pollesch mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er 2001 und 2006 den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikerpreis, 2009 außerdem den undotierten Publikumspreis. 2002 wurde er in der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Theater heute" für die Prater-Trilogie zum besten deutschen Dramatiker gewählt. 2019 wurde ihm in Wien der mit 10.000 Euro dotierte Arthur-Schnitzler-Preis verliehen. Wir sprechen mit dem Theaterkritiker Simon Strauß.