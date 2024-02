Mit reichlich politischen Reden gegen Ausgrenzung und Rassismus wurde am Abend des 15. Februar die 74. Berlinale eröffnet. Nicht wegzuschauen - das ist auch das Thema des Eröffnungsfilms "Small Things Like These", das Drama von Tim Mielants, spielt in einer irischen Kleinstadt in den 1980er Jahren, wo im Kloster systematisch Mädchen und junge Frauen misshandelt werden. Cillian Murphy spielt einen Kohlehändler, der nicht länger wegsehen will. Ebenfalls ein politischer Film am ersten Wettbewerbstag ist "My Favourite Cake" der iranischen Regisseurinnen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha, die nicht zur Vorführung ausreisen durften. Und wir stellen den Film "Ellbogen" von Aslı Özarslan über eine 18-Jährige vor, die einfach nur dazugehören möchte, aber von der Gesellschaft abgewiesen wird.