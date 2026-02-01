Syrische Kurden - Volk ohne Hoffnung

Osama (Majd Eid) ist ein lebenslustiger Falafelverkäufer, der seine Brottaschen auf Bestellung auch mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln füllt. Widerwillig wird er dabei von dem Studenten Yahya (Nader Abd Alhay) unterstützt. Der korrupte Polizist Abou Sami (Ramzi Maqdisi) kommt den Kleindealern auf die Schlichte und versucht, sie zu erpressen. Osama lässt sich darauf nicht ein und wird ermordet. Zwei Jahre später wird Yahya von einem Regisseur wegen seiner Ähnlichkeit mit einem getöteten Widerstandskämpfer in einem Actionfilm besetzt - finanziert von der Hamas. Das Budget ist klein, die Waffen echt, die politischen Verstrickungen eng. "Once Upon a Time in Gaza" ruft bereits mit dem Titel aktuelle Bilder des Palästinensergebiets auf, obwohl er 2007 spielt. Er handelt von Menschen, die versuchen, in einem Land zu leben, in dem Normalität unmöglich scheint. Auch wenn die beiden Kapitel des Filmes nicht zusammenpassen, gelingt den regieführenden ZwillingsbrüdernTarzan und Arab Nasser ein wilder Genremix, der zudem ein düsterer Kommentar auf die Lage im Nahen Osten ist.