In seinen Songs klagt er offen über Ungleichheit, Korruption und Menschenrechtsverletzungen im Gottesstaat Iran. Der kurdische Rapper Saman Yasin ist eine der kritischsten Künstler-Stimmen Irans. Die Mullahs wollten ihn zum Schweigen bringen, nur weil er Musik machte. Er wurde vom Geheimdienst verhaftet, gefoltert und schein-hingerichtet - wegen seiner Musik und der Teilnahme an Protesten. Saman Yasin wurde durch die Folter so schwer verletzt, dass er sich einer mehrstündigen Operation unterziehen musste. Diesen Hafturlaub nutzte er zur Flucht aus dem Iran. Seit Januar lebt er in Deutschland. Auch hier klagt er mit seiner Musik das Regime in Teheran weiter an. Saman Yassin hofft, eines Tages in einen freien Iran zurückzukehren.