Social-Media-Verbot für Jugendliche?

Aufnahmen zeigen sie oft auf Ladeflächen von Pickups oder Bühnen in kämpferischer Haltung. Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado sei eine mutige und engagierte Verfechterin des Friedens, urteilte das norwegische Nobelkomitee und sprach ihr den Friedens-Nobelpreis 2025 zu. Doch derzeit ist sie bei Interviews und Botschaften vor weißen Wänden zu sehen. Denn die 58-Jährige lebt seit mehr als einem Jahr im Untergrund. "Den Mund aufzumachen und die Wahrheit zu sagen, hat in Venezuela viele Konsequenzen", sagte sie im Interview mit dem kolumbianischen Nachrichtensender NTN24 zu ihrem Geburtstag am 7. Oktober und verwies auf inhaftierte und verfolgte Mitstreiter. Für die Venezolanerinnen und Venezolaner sei es gefährlich, anzuerkennen, in welchem Zustand sich ihr Land befinde. "Denn es ist nicht möglich, zu kämpfen, ohne ein existenzielles Risiko einzugehen." Das Land wird seit 2013 von Nicolás Maduro regiert, der immer brutaler gegen die Opposition vorgeht. Als Machado von der Auszeichnung erfährt, verweist sie auf die gesamte Opposition. "Ich hoffe, Sie verstehen, dass das hier eine Bewegung ist, der Verdienst einer ganzen Gesellschaft", sagt sie im Telefonat mit dem Direktor des Nobel-Institutes, Kristian Berg Harpviken. "Wir werden sie verscheuchen, Maduro wird gehen", zeigte sie sich im Interview zu ihrem Geburtstag optimistisch.