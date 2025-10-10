Kultur
"Kulturzeit" vom 10.10.2025: Social-Media-Verbot für Jugendliche?
Die Themen der Sendung: Social-Media-Verbot für Jugendliche?, Roman "Botanik des Wahnsinns", Friedensnobelpreis, Louis Philippson über Opus Klassik, Basel Ballett.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 10.10.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Social-Media-Verbot für Jugendliche?
Der Ruf nach einer strengen Alterbegrenzung für Social Media wird immer lauter - nicht nur in Deutschland. Andere Länder gehen bereits diesen Weg. Die Nutzung von Social Media, was fast immer mit dem Handy, das rund um die Uhr in der Hosentasche, auf dem Schreibtisch, oder neben dem Bett liegt, passiert, wird zunehmend zum Problem. Die Statistiken sind erschreckend, denn Kinder und Jugendlichen hängen am Netz - und das viele Stunden am Tag. Australien hat deshalb bereits 2024 Altersgrenzen für die Nutzung von Social Media eingeführt, in Frankreich denkt man darüber nach. Und auch in Deutschland mehren sich die Stimmen, die eine Altergrenze zur Nutzung von Social Media festsetzen wollen. Gegen eine Altersgrenze für Social Media ist ausgerechnet der Kinderschzutzbund. Er fordert stattdessen mehr digitale Bildung, Begleitung durch Erwachsene und Schutzmechanismen im Internet.
48 Stunden pro Woche, verbringen laut einer OECD-Studie 15-Jährige in Deutschland am Handy. Silke Müller, Schulleiterin und Bestsellerautorin aus Oldenburg, sagt, dass wir unsere Kinder an Gewalt, Missbrauch und Rassismus verlieren. Social Media setze sich im Klassen-Chat fort und gehöre in der Schule verboten. Verboten hat die Stadt Solingen bereits Smartphones in allen fünften Klassen. Das 2024 deutschlandweit einzigartige Projekt sei eine Reaktion darauf gewesen, dass immer mehr Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in den Sozialen Medien und der exzessiven Nutzung von Smartphones stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden müssten. Die Klinik Schönsicht in Berchtesgaden hat viel Erfahrung mit den Folgen von Social-Media-Sucht. Hier werden Kinder und Jugendliche therapiert und nach Jahren der Abhängigkeit wieder an das normale Leben gewöhnt.
Leon Englers Roman "Botanik des Wahnsinns"
Seine Großmutter ist bipolar, hat zwölf Suizidversuche hinter sich. Der Großvater – ein Langzeitpatient in der Wiener Psychiatrie. Die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater depressiv. Als die Familienwohnung zwangsgeräumt wird, fragt sich Ich-Erzähler Leon wie es so weit kommen konnte. Und ob auch er eines Tages "verrückt" werden wird? In seinem Romandebüt "Botanik des Wahnsinns" betreibt der Autor und Psychologe Leon Engler nicht nur eine literarische Familien-Analyse. Er fragt sich auch: Wie geht die Gesellschaft mit psychisch Kranken um und was soll das überhaupt sein, ein "normaler" Mensch? Wir haben Leon Engler in Wien getroffen, wo auf dem Gelände der Psychiatrie von Steinhof die Buchpremiere stattfand.
Friedens-Nobelpreis an María Corina Machado aus Venezuela
Aufnahmen zeigen sie oft auf Ladeflächen von Pickups oder Bühnen in kämpferischer Haltung. Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado sei eine mutige und engagierte Verfechterin des Friedens, urteilte das norwegische Nobelkomitee und sprach ihr den Friedens-Nobelpreis 2025 zu. Doch derzeit ist sie bei Interviews und Botschaften vor weißen Wänden zu sehen. Denn die 58-Jährige lebt seit mehr als einem Jahr im Untergrund. "Den Mund aufzumachen und die Wahrheit zu sagen, hat in Venezuela viele Konsequenzen", sagte sie im Interview mit dem kolumbianischen Nachrichtensender NTN24 zu ihrem Geburtstag am 7. Oktober und verwies auf inhaftierte und verfolgte Mitstreiter. Für die Venezolanerinnen und Venezolaner sei es gefährlich, anzuerkennen, in welchem Zustand sich ihr Land befinde. "Denn es ist nicht möglich, zu kämpfen, ohne ein existenzielles Risiko einzugehen." Das Land wird seit 2013 von Nicolás Maduro regiert, der immer brutaler gegen die Opposition vorgeht. Als Machado von der Auszeichnung erfährt, verweist sie auf die gesamte Opposition. "Ich hoffe, Sie verstehen, dass das hier eine Bewegung ist, der Verdienst einer ganzen Gesellschaft", sagt sie im Telefonat mit dem Direktor des Nobel-Institutes, Kristian Berg Harpviken. "Wir werden sie verscheuchen, Maduro wird gehen", zeigte sie sich im Interview zu ihrem Geburtstag optimistisch.
Die Nobelpreise 2025
Opus Klassik - Gespräch mit Preisträger Louis Philippson
Beim Opus Klassik zeichnet eine unabhängige Fach-Jury aus elf Personen in 30 Kategorien Künstlerinnen und Künstler der klassischen Musik aus. Der Pianist, Komponist und Werbevideoproduzent Louis Philippson hat den Preis in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" gewonnen. Wir sprechen mit ihm im Studio.
Ballett-Chef Marco Goecke inszeniert erstmals in Basel
Marco Goecke ist trotz des "Hunde-Kot"-Vorfalls von 2023, bei dem er eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert hat, neuer Ballett-Direktor in Basel. Seine erste Inszenierung "Der Liebhaber" feiert am 11. Oktober Premiere.