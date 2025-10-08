Obwohl die Schweizerinnen und Schweizer mehrfach dem Ausbau erneuerbarer Energien zugestimmt haben, scheitern viele Projekte bisher an so genannten Ein-sprachen – besonders bei Windrädern ist der Widerstand groß. Der neue Windpark Gütsch oberhalb von Andermatt ist eine seltene Ausnahme: Dank vorhandener Inf-rastruktur, frühzeitigem Dialog mit Umweltverbänden und lokaler Beteiligung der Bevölkerung kam es zu keinen Einsprachen. Ab Herbst soll der Park Strom für rund 5.000 Haushalte liefern. Doch insgesamt ist der Ausbau in der Schweiz zäh – ein Viertel der Projekte scheitern, und bis 2035 droht das Ziel für erneuerbare Strompro-duktion klar verfehlt zu werden.