Medizin-Nobelpreis für Immunforschende

Heizen mit Kuhwärme – am Spitalhof in Kempten (Bayern) wird das Realität. Dort erzeugen Milchkühe beim Liegen auf speziellen Wasserbetten Wärme, die über ein raffiniertes Rohrsystem aufgefangen und zum Heizen der Gebäude genutzt wird. Die Kühe geben bis zu 300 Watt Körperwärme pro Stunde ab – so entsteht im Winter genug Energie, um bis zu 10.000 Liter Heizöl zu ersetzen. Das System kostete rund 200.000 Euro, wurde zu 60 % vom Land gefördert und soll sich in 8–10 Jahren amortisieren. Die Idee: Tierwohl und Klimaschutz clever verbinden.