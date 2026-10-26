Der Film "Naza" von Yuval Abraham und Rachel Szor ist weiterhin in Israel nicht regulär im Kino zu sehen, die heftige Debatte darum wird weitgehend von Menschen geführt, die den Film nicht gesehen haben.

Sechs Tage nach der Premiere in Venedig wurde die Website "Nazadocumentary" online gestellt, bereits zwei Wochen später wurde ein 49-minütiger Film "Naza - The Real Story" durch ein angebliches "Leak" veröffentlicht - exakt zum internationalen Kinostart des ursprünglichen Films. Die Webseite ist der Originalwebseite nachempfunden, ebenso wie die Interviewsituation: nur dass hier ein Soldat darüber spricht, wie umfassend die Hamas zivile Umgebungen militärisch bzw. terroristisch nutzte. So wie der Originalfilm das massenhafte Inkaufnehmen ziviler Opfer seitens der Armee darstellte, stellt der Gegenfilm die Unvermeidbarkeit dieser Opfer dar. Welche Auswirkungen haben die beiden Filme auf den Wahlkampf in Israel?