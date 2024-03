Die Zentrale Wahlkommission in Russland hat Amtsinhaber Wladimir Putin offiziell zum Sieger der russischen Präsidentschaftswahl erklärt. Der 71-Jährige habe sich mit einer Rekordzahl an Stimmen die fünfte Amtszeit gesichert. Wahlbeobachter der unabhängigen russischen Organisation Golos haben bei der Präsidentenwahl nie dagewesene Verstöße beklagt. Es habe sich um eine "Imitation" gehandelt, aber nicht um eine Abstimmung, bei der Wähler ihr Rechte gewahrt sahen, teilte die in Russland verfolgte Organisation am 18. März mit. Der gesamte Staatsapparat habe auf Propaganda, auf Zwang und Kontrolle der Wähler umgeschaltet. Laut Golos taten die Organisatoren außerdem alles, um eine Beobachtung der Wahl zu verhindern. Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Félix Krawatzek vom Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin.