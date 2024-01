So etwas hatte die Reichshauptstadt noch nicht gesehen: an Silvester 1925/1926 stand im Nelson-Theater am Kürfürstendamm eine Tänzerin aus Paris auf der Bühne, so gut wie nackt, nur mit ein paar Federn bedeckt. Josephine Baker war damals 19 Jahre alt und hatte einen weiten Weg aus den Slums in St. Louis in Missouri hinter sich, wo sie 1906 geboren wurde. Berlin empfing Josephine Baker mit großer Begeisterung und beinahe wäre sie an der Spree geblieben, wenn nicht das Pariser Revuetheater "Les Folies Bergère" ihr Honorar deutlich erhöht hätte. Josephine Baker wurde zur Ikone, kämpfte später an der Seite von Martin Luther King für die Bürgerrechte der Schwarzen in den USA und ist bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses. Eine Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie erkundet ab dem 26. Januar unter dem Titel "Icon in Motion" die Facetten und Inszenierungsstrategien Bakers.