Wie funktioniert Wahlkampf im Zeitalter digitaler Medien? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke und ihre Dynamiken? Das ist ein Thema im Dokumentarfilm "Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck" von Lars Jessen. Der Regisseur ist Freund und Berater des Politikers und hat den Grünen-Kanzlerkandidaten beim Bundestagswahlkampf 2025 mit der Kamera begleitet. Dabei zeigt der Regisseur am Beispiel Habeck, wie Kampagnen scheitern können und dass komplexe Inhalte im Zeitalter von digitalen Medien kaum noch zu vermitteln sind. Der Regisseur hat nicht nur mit Habeck gedreht, sondern viele Interviews geführt, u. a. mit der Ökonomin Maja Göpel, dem Wissenschaftler Martin Andree, den Journalisten Friedemann Karig und Christian Stöcker. "Jetzt. Wohin." ist ein persönlicher und parteiischer Film und gleichzeitig ein lohnender Blick hinter die Kulissen von Politik und Medien. Zu sehen ist er in den deutschen Kinos.