Kultur
"Kulturzeit" vom 10.12.2025: Robert Habeck - hinter den Kulissen der Politik
Die Themen der Sendung: Film über Robert Habeck, Politiker unter Druck - Gespräch mit Michael Roth, Social Media-Verbot in Australien, Verleihung des Literatur-Nobelpreises, Schweizer Jodeln.
Deutschland 2025
bis 10.12.2026
Die Themen der Sendung:
Doku "Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck"
Wie funktioniert Wahlkampf im Zeitalter digitaler Medien? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke und ihre Dynamiken? Das ist ein Thema im Dokumentarfilm "Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck" von Lars Jessen. Der Regisseur ist Freund und Berater des Politikers und hat den Grünen-Kanzlerkandidaten beim Bundestagswahlkampf 2025 mit der Kamera begleitet. Dabei zeigt der Regisseur am Beispiel Habeck, wie Kampagnen scheitern können und dass komplexe Inhalte im Zeitalter von digitalen Medien kaum noch zu vermitteln sind. Der Regisseur hat nicht nur mit Habeck gedreht, sondern viele Interviews geführt, u. a. mit der Ökonomin Maja Göpel, dem Wissenschaftler Martin Andree, den Journalisten Friedemann Karig und Christian Stöcker. "Jetzt. Wohin." ist ein persönlicher und parteiischer Film und gleichzeitig ein lohnender Blick hinter die Kulissen von Politik und Medien. Zu sehen ist er in den deutschen Kinos.
Michael Roths Buch "Zonen der Angst" - Gespräch mit dem Politiker und Autor
Michael Roth war sein halbes Leben lang Berufspolitiker. Mit 28 Jahren zog er für die SPD in den Bundestag, erlebte die erste rot-grüne Koalition im Bund, die Jahre der Großen Koalition und das gescheiterte Experiment der Ampel. Zuletzt war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, bevor er entschied, sich aus der Politik zurück zu ziehen. Jetzt hat er das Buch "Zonen der Angst" über sein Leben in der Politik geschrieben. Über innerparteiliche Machtkämpfe, den Druck der sozialen Medien, das komplizierte Verhältnis von Politik und Gefühlen und seine eigene psychische Erkrankung. Wir sprechen mit dem Politiker und Autor.
Australien verbietet Social Media für unter 16-Jährige
Für die Nutzung von Social Media Apps gilt in Australien ab dem 10. Dezember 2025 eine Alterssperre für unter 16-Jährige. Das Parlament in Australien hat das Gesetz vor einem Jahr mit großer Mehrheit verabschiedet, es gilt als eines der strengsten Gesetze weltweit. Die Verantwortung für die Einhaltung liegt ausschließlich bei den Plattformen. Diese müssen sicherstellen, dass Kinder sich nicht mehr bei Instagram, TikTok oder Snapchat anmelden können. Wenn jemand schon einen Account hat, muss er gelöscht werden. Noch ist unklar, wie das kontrolliert werden soll und was es bringt. Jedenfalls tobt kurz vor dem Inkrafttreten unter Kindern, Eltern und Forschenden ein heftiger Streit über das Social Media-Verbot Down Under.
Nobelpreise werden übergeben
In Skandinavien werden am 10. Dezember die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedens-Nobelpreisträgerin María Corina Machado sollte bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden, habe es aber nicht rechtzeitig dorthin geschafft, so das Nobelpreis-Komitee. Stellvertretend nahm ihre Tochter Ana Corina Sosa Machado den Preis entgegen. Lange war unklar geblieben, ob die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nach Norwegen reisen könne. Für den ungarischen Literatur-Nobelpreisträger László Krasznahorkai und die zwölf Preisträgerinnen und Preisträger in den weiteren Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften war die Sache dagegen klar: Sie erhielten ihre Nobel-Medaillen bei einer weiteren Preiszeremonie im Konzerthaus von Stockholm aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf.
Schweizer Jodeln soll Kulturerbe der Menschheit werden
Die Schweiz will das Jodeln in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufnehmen lassen. Dies soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, sagt Barbara Betschart, Leiterin des Zentrums für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. "Es gilt unter anderem, der Meinung entgegenzuwirken, dass das Jodeln eine altbackene Sache ist". Nachwuchsprobleme gibt es beim Schweizer Jodeln allerdings keine. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Das Unesco-Komitee berät noch bis zum 11. Dezember über dutzende Anträge. So will Chile den Familienzirkus und Bangladesch das Weben von Saris in die Liste aufnehmen lassen. Bereits aufgenommen wurden die italienische Küche auch das hinduistische Lichterfest Diwali.