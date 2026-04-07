Kultur
Regimetreue Iraner in der Schweiz
Die Themen der "Kulturzeit" vom 07.04.2026: Iraner in der Schweiz, Drache Kokosnuss vs. Open AI - Gespräch mit Josef Drexl, Renaissance der Nazi-Kunst, neuer Comedy Club in Wien.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 07.04.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Der lange Arm der Mullahs: Regimetreue Iraner in der Schweiz
Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges gehen Exil-Iranerinnen und -Iraner auch in der Schweiz auf die Straße. Sie hoffen auf das Ende des iranischen Gottesstaates. Doch: In der Schweiz sind auch Unterstützer des Regimes aktiv. Wer sind sie, welchen Einfluss hat das iranische Regime in der Schweiz und wie problematisch ist das?
Mehr zum Iran
Klage: "Der kleine Drache Kokosnuss" vs. OpenAI - Gespräch mit Josef Drexl
Der Verlag Penguin Random House hat eine Klage wegen Urheberrechtsverletzungen gegen OpenAI, den Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, eingereicht. "Die Verlagsgruppe sieht die Urheberrechte ihres Autors und Illustrators Ingo Siegner an den Inhalten seiner Buchreihe 'Der kleine Drache Kokosnuss' verletzt", erklärte das Unternehmen. Es gebe "klare Indizien" dafür, dass Siegners Werke "unrechtmäßig zum Training des KI-Systems genutzt wurden". "Bereits auf einfache Eingaben gibt ChatGPT Inhalte aus urheberrechtlich geschützten Werken von Ingo Siegner in erkennbarer Form wieder", führte der Verlag aus. Auch erzeuge das Programm Illustrationen der Figur des kleinen Drachen, "die dem Original zum Verwechseln ähneln", und mache Vorschläge "zur Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes". Die Klage zieht nach Angaben von Penguin Random House auch darauf ab, Transparenz für Leserinnen und Leser zu schaffen: "Durch geeignete Sicherungsmaßnahmen soll künftig verhindert werden, dass menschliche Autorennamen für Inhalte verwendet werden, die maßgeblich von einer KI generiert wurden. Wir sprechen mit dem Rechtswissenschaftler Josef Drexl.
Renaissance der Nazi-Kunst
Nazi-Kunst, also im Nationalsozialismus beliebte und hofierte Künstler, feiern neuerdings Wiederauferstehung. In der German Art Gallery - im Netz - und ganz real in Benelux, wo sich die Galerie befindet.
Neuer Comedy Club in Wien
Rauf auf die Bühne, Mikro in die Hand und 15 Minuten lang Witze über Gott und die Welt. Locker, persönlich und mit viel Abwechslung - das ist Comedy. In den letzten Jahren ist eine frische junge Szene enstanden, die jetzt in Wien eine neue Bühne bekommt. Michael Mittermeier, der bereits in den 1990er Jahren die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy von Bayern aus gesprengt hat, eröffnet im April in der Wiener Innenstadt einen Club namens "Lucky Punch"! Der Ort hat gute Vibes - seit 1931 wurde in den Kellerräumen des Café Prückel Theater gespielt. Ein Besuch im neuen Comedy Club.