Regimetreue Iraner in der Schweiz

Der Verlag Penguin Random House hat eine Klage wegen Urheberrechtsverletzungen gegen OpenAI, den Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, eingereicht. "Die Verlagsgruppe sieht die Urheberrechte ihres Autors und Illustrators Ingo Siegner an den Inhalten seiner Buchreihe 'Der kleine Drache Kokosnuss' verletzt", erklärte das Unternehmen. Es gebe "klare Indizien" dafür, dass Siegners Werke "unrechtmäßig zum Training des KI-Systems genutzt wurden". "Bereits auf einfache Eingaben gibt ChatGPT Inhalte aus urheberrechtlich geschützten Werken von Ingo Siegner in erkennbarer Form wieder", führte der Verlag aus. Auch erzeuge das Programm Illustrationen der Figur des kleinen Drachen, "die dem Original zum Verwechseln ähneln", und mache Vorschläge "zur Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes". Die Klage zieht nach Angaben von Penguin Random House auch darauf ab, Transparenz für Leserinnen und Leser zu schaffen: "Durch geeignete Sicherungsmaßnahmen soll künftig verhindert werden, dass menschliche Autorennamen für Inhalte verwendet werden, die maßgeblich von einer KI generiert wurden. Wir sprechen mit dem Rechtswissenschaftler Josef Drexl.