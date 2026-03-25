Pulverfass Libanon

Der Konflikt um die Intendanz der Salzburger Festspiele dürfte demnächst bei den Anwälten landen. Bei der mit Spannung erwarteten Kuratoriumssitzung hatte man entsprechende "Gespräche" angekündigt. Was das bedeutet, wurde dabei aber nicht näher erläutert. Es gebe zwei unterschiedliche Ansichten darüber, wann Markus Hinterhäusers Vertrag tatsächlich ende, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) nach der Kuratoriumssitzung. Nach Ansicht des Kuratoriums ende er "ganz normal" nach dem Festspielsommer. Nach der Ansicht Hinterhäusers gebe es einen gültigen Vertrag bis zum Jahr 2031, so Edtstadler. Diese beiden Ansichten gelte es nun, rechtlich zu prüfen. Fest ist der Start der Hohlraumbohrungen in den Mönchsberg ab kommendem September und die Schließung des Großen Festspielhauses ab Herbst 2028 für die Dauer von zwei Jahren.