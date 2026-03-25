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Frau schaut auf Trümmer eines zerstörten Wohnhauses

Kultur

Pulverfass Libanon

Die Themen der Kulturzeit vom 25.03.2026: Libanon und der Iran-Krieg - Gespräch mit Stella Männer, Iranische Moschee in Schlieren, Charles Lewinsky, Orang-Utan-Doku, Intendanz Salzburger Festspiele.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
25.03.2026
19:23 - 20:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Pulverfass Libanon - Gespräch mit Stella Männer

Die israelische Armee hat im Südlibanon jüngst Dörfer und ein Flüchtlingsheim angegriffen. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar eskalierte der Konflikt zwischen Israel und der vom Iran finanzierten Hisbollah wieder massiv. Die libanesische Miliz feuert seither immer wieder Raketen und Drohnen auf israelisches Staatsgebiet. Israel beschießt Hisbollah-Ziele im Libanon und rückte inzwischen auch mit Bodentruppen auf libanesisches Territorium im Grenzgebiet vor. Über die Situation im Libanon sprechen wir mit der Libanon-Korrespondentin Stella Männer in Beirut.

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Charles Lewinsky "Eine andere Geschichte"

Der Schweizer Erfolgsautor schildert in "Eine andere Geschichte" das Leben des Filmproduzenten Curtis Melnitz. Der Roman bringt viel Zeitkolorit und öffnet den Blick auf dunkle Regionen der Psyche – aber dringt nicht in die Tiefe vor.

Konflikt um die Intendanz der Salzburger Festspiele spitzt sich zu

Der Konflikt um die Intendanz der Salzburger Festspiele dürfte demnächst bei den Anwälten landen. Bei der mit Spannung erwarteten Kuratoriumssitzung hatte man entsprechende "Gespräche" angekündigt. Was das bedeutet, wurde dabei aber nicht näher erläutert. Es gebe zwei unterschiedliche Ansichten darüber, wann Markus Hinterhäusers Vertrag tatsächlich ende, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) nach der Kuratoriumssitzung. Nach Ansicht des Kuratoriums ende er "ganz normal" nach dem Festspielsommer. Nach der Ansicht Hinterhäusers gebe es einen gültigen Vertrag bis zum Jahr 2031, so Edtstadler. Diese beiden Ansichten gelte es nun, rechtlich zu prüfen. Fest ist der Start der Hohlraumbohrungen in den Mönchsberg ab kommendem September und die Schließung des Großen Festspielhauses ab Herbst 2028 für die Dauer von zwei Jahren.

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