"Polaris": ein Theaterstück aus der Antarktis

Mit dieser Überraschung hatte JohnTravolta nicht gerechnet: Der "Pulp Fiction"- und "Grease"-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes überraschend mit der Ehren-Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. "Das ist größer als ein Oscar." Die Trophäe erhielt JohnTravolta noch vor der Vorführung seines Regiedebüts "Nachtflug nach L.A.". Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch, das er einst für seinen Sohn Jett schrieb, der 2009 starb. Der Hollywood-Star, selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt darin von einem Achtjährigen auf seiner ersten Flugreise. Mit der Auszeichnung schließt sich für Travolta ein Kreis: Der Gangsterfilm "Pulp Fiction" von Quentin Tarantino, in dem Travolta den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes.