Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Neue AfD-Jugend - alter Rechtsextremismus?
Rückansicht eines kahl rasierten Mannes mit der Aufschrift Deutschland auf seinem T-Shirt vor einem Stand der Jungen Alternativen.

Kultur

"Kulturzeit" vom 21.11.2025: Neue AfD-Jugend - alter Rechtsextremismus?

Die Themen der Sendung: Neue AfD-Jugend, Doku "Im Osten was Neues", ein Jahr nach Attentat in Magdeburg, vom Wert der Kultur, Fotograf Martin Parr.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
21.11.2025
19:20 - 20:00 Uhr

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Neue AfD-Jugend – alter Rechtsextremismus?

Die alte Parteijugend galt als "gesichert rechtsextrem", jetzt will die AfD eine neue Jugendorganisation gründen. Sie soll Teil der Partei werden – auch um besser durchgreifen zu können. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Recherchen des Magazins "Monitor" zeigen: Mäßigung ist nicht zu erwarten. Die Zusammenarbeit mit anderen rechtsextremen Gruppen spielt eine zentrale Rolle in der Strategie der neuen AfD-Jugend.

Mehr zum Thema

"Im Osten was Neues": Doku über eine ungewöhnliche Fußballmannschaft

Es ist die Geschichte von Thomas "Eichi" Eichstätt, der ehrenamtlich in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund trainiert. Die Spieler der Mannschaft "FC Pio" kämpfen mit Jobsuche, Akzeptanz und ihrer Vergangenheit. Ihr Trainer: ein großer Mann mit Glatze und Tattoos, damals gewalttätig und rechtsextrem, vor Jahren aber aus der Szene ausgestiegen. Die Regisseurin des preisgekrönten Dokumentarfilms "Im Osten was Neues", Loraine Blumenthal, hat einen deutsch-ghanaischen Hintergrund, ist in Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ihr Film zeigt, wie mit Fußball und persönlichem Einsatz Zusammengehörigkeit und Nähe entstehen, wo andere mit "Stadtbild"-Statements und Abschiebungsforderungen spalten. Zu sehen ist die Doku in den deutschen Kinos.

Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, hat dieser nach einigem Hin- und Her wieder eröffnet. Ein schwieriger Termin für die Stadt. Denn das Attentat vom 20. Dezember mit sechs Toten und hunderten Verletzten ist noch immer allgegenwärtig, die Wunden nicht verheilt. Das Theater Magdeburg versucht, der Trauer eine Form zu geben. Man hat ein Theaterstück in Auftrag gegeben, die Uraufführung ist für Mai geplant. Doch bei manchen Magdeburgern löst das Unverständnis aus: Kann man so früh nach der Tragödie ein Stück darüber auf die Bühne bringen? Der Autor des Auftragswerks, Kevin Rittberger, recherchiert seit dem Frühjahr in Magdeburg, trifft sich mit Überlebenden, Zeugen, Ärzten und Psychologen.

Doku "Der Wert der Kultur - Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST"

Kultur kostet – doch was ist sie uns wert? Theater stehen unter Spardruck und sind zugleich Orte der Debatte, der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wird 2025 im Theaterhaus Stuttgart verliehen. Die 3sat-Dokumentation fragt, wie Kulturschaffende mit den Sparzwängen umgehen – und wie sie die Bühne für eine neue Generation von Theaterfans bereiten.

Mehr zum Theaterpreis DER FAUST

Die herrliche Absurdität des Alltags - die Fotografien des Martin Parr in Nürnberg

Der Brite Martin Parr hat mit seiner besonderen Mischung aus Humor und Biss wunderbar komische Bilder geschaffen, die das Abgründige im Alltag aufdecken. Das Neue Museum Nürnberg zeigt nun die Fotobücher des legendären Magnum-Fotografen in besonderem Setting: als Spaziergang durch Hotelräume.

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.