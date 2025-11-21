Neue AfD-Jugend – alter Rechtsextremismus?

Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, hat dieser nach einigem Hin- und Her wieder eröffnet. Ein schwieriger Termin für die Stadt. Denn das Attentat vom 20. Dezember mit sechs Toten und hunderten Verletzten ist noch immer allgegenwärtig, die Wunden nicht verheilt. Das Theater Magdeburg versucht, der Trauer eine Form zu geben. Man hat ein Theaterstück in Auftrag gegeben, die Uraufführung ist für Mai geplant. Doch bei manchen Magdeburgern löst das Unverständnis aus: Kann man so früh nach der Tragödie ein Stück darüber auf die Bühne bringen? Der Autor des Auftragswerks, Kevin Rittberger, recherchiert seit dem Frühjahr in Magdeburg, trifft sich mit Überlebenden, Zeugen, Ärzten und Psychologen.