Kultur
"Kulturzeit" vom 21.11.2025: Neue AfD-Jugend - alter Rechtsextremismus?
Die Themen der Sendung: Neue AfD-Jugend, Doku "Im Osten was Neues", ein Jahr nach Attentat in Magdeburg, vom Wert der Kultur, Fotograf Martin Parr.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2025
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Neue AfD-Jugend – alter Rechtsextremismus?
Die alte Parteijugend galt als "gesichert rechtsextrem", jetzt will die AfD eine neue Jugendorganisation gründen. Sie soll Teil der Partei werden – auch um besser durchgreifen zu können. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Recherchen des Magazins "Monitor" zeigen: Mäßigung ist nicht zu erwarten. Die Zusammenarbeit mit anderen rechtsextremen Gruppen spielt eine zentrale Rolle in der Strategie der neuen AfD-Jugend.
"Im Osten was Neues": Doku über eine ungewöhnliche Fußballmannschaft
Es ist die Geschichte von Thomas "Eichi" Eichstätt, der ehrenamtlich in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund trainiert. Die Spieler der Mannschaft "FC Pio" kämpfen mit Jobsuche, Akzeptanz und ihrer Vergangenheit. Ihr Trainer: ein großer Mann mit Glatze und Tattoos, damals gewalttätig und rechtsextrem, vor Jahren aber aus der Szene ausgestiegen. Die Regisseurin des preisgekrönten Dokumentarfilms "Im Osten was Neues", Loraine Blumenthal, hat einen deutsch-ghanaischen Hintergrund, ist in Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ihr Film zeigt, wie mit Fußball und persönlichem Einsatz Zusammengehörigkeit und Nähe entstehen, wo andere mit "Stadtbild"-Statements und Abschiebungsforderungen spalten. Zu sehen ist die Doku in den deutschen Kinos.
Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg
Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, hat dieser nach einigem Hin- und Her wieder eröffnet. Ein schwieriger Termin für die Stadt. Denn das Attentat vom 20. Dezember mit sechs Toten und hunderten Verletzten ist noch immer allgegenwärtig, die Wunden nicht verheilt. Das Theater Magdeburg versucht, der Trauer eine Form zu geben. Man hat ein Theaterstück in Auftrag gegeben, die Uraufführung ist für Mai geplant. Doch bei manchen Magdeburgern löst das Unverständnis aus: Kann man so früh nach der Tragödie ein Stück darüber auf die Bühne bringen? Der Autor des Auftragswerks, Kevin Rittberger, recherchiert seit dem Frühjahr in Magdeburg, trifft sich mit Überlebenden, Zeugen, Ärzten und Psychologen.
Doku "Der Wert der Kultur - Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST"
Kultur kostet – doch was ist sie uns wert? Theater stehen unter Spardruck und sind zugleich Orte der Debatte, der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST wird 2025 im Theaterhaus Stuttgart verliehen. Die 3sat-Dokumentation fragt, wie Kulturschaffende mit den Sparzwängen umgehen – und wie sie die Bühne für eine neue Generation von Theaterfans bereiten.
Mehr zum Theaterpreis DER FAUST
Die herrliche Absurdität des Alltags - die Fotografien des Martin Parr in Nürnberg
Der Brite Martin Parr hat mit seiner besonderen Mischung aus Humor und Biss wunderbar komische Bilder geschaffen, die das Abgründige im Alltag aufdecken. Das Neue Museum Nürnberg zeigt nun die Fotobücher des legendären Magnum-Fotografen in besonderem Setting: als Spaziergang durch Hotelräume.