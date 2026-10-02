"Naza": Empörung über Gaza-Doku in Israel

Seit Beginn des Krieges musiziert Ahmed Abu Amsha mit Kindern in Flüchtlingslagern. In den Trümmern von Gaza versucht der Gitarrist und Musiklehrer, die Traumata von Kindern zu lindern. "Meine Arbeit richtet sich gegen jede Gewalt – wir wollen nichts als Frieden und ein menschenwürdiges Leben", sagt er. Ahmed hat alles verloren: Sein Haus, sein Musik-Studio, seine Stelle als Gitarrenlehrer am renommierten Edward Said-Konservatorium in Gaza-Stadt. 15 Mal wurde er schon vertrieben, lebt jetzt mit seiner Familie in einem Lager in der Mitte des Gazastreifens. Rund 1,7 Millionen Menschen leben in Zelten. Ohne Strom, fließendes Wasser oder Abwassersystem. Trinkwasser holen kann Stunden dauern. Medikamente gibt es kaum. Trotz allem: Jeden Tag gibt Ahmed Kindern und Jugendlichen Musikunterricht. Das ist unschätzbar bei allem, was sie erlebt haben.