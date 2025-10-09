Kultur
"Kulturzeit" vom 09.10.2025: Literaturnobelpreis an László Krasznahorkai
Die Themen der Sendung: Literaturnobelpreis an László Krasznahorkai - Gespräch mit Ingo Schulze, Gesprächsrunde mit Wolfram Weimer und Jan Böhmermann, Munch-Ausstellung, Johanna Doderer, Mika Rottenberg-Ausstellung.
Deutschland 2025
Nobelpreis für Literatur an László Krasznahorkai - Gespräch mit Ingo Schulze
Der Nobelpreis für Literatur geht 2025 an den ungarischen Autor László Krasznahorkai. Der 71-Jährige werde für sein "ergreifendes und visionäres Werk ausgezeichnet, das inmitten des apokalyptischen Terrors die Kraft der Kunst unterstreicht", teilte die Königlich-Schwedische Akademie in Stockholm mit. Krasznahorkai wurde den Angaben zufolge 1954 in der Kleinstadt Gyula im Südosten Ungarns geboren, nahe der rumänischen Grenze. Eine ähnliche abgelegene ländliche Gegend bildet den Schauplatz seines ersten Romans "Sátántangó", der im Jahr 1985 veröffentlicht wurde. Der Roman war in Ungarn eine literarische Sensation und das Durchbruchswerk des Autors. In kraftvoll suggestiven Bildern stellt der Roman eine verarmte Gruppe von Bewohnern auf einer verlassenen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft im ungarischen Hinterland kurz vor dem Fall des Kommunismus dar. Mehrere seiner Werke, darunter sein Debüt "Sátántangó" und sein gefeierter Roman "Die Melancholie des Widerstands", wurden von dem ungarischen Regisseur Béla Tarr verfilmt. Die Nobelpreis-Jury lobte Krasznahorkais "künstlerischen Blick, der vollkommen frei von Illusionen" sei und die "Zerbrechlichkeit der sozialen Ordnung erkennt - kombiniert mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kunst".
Krasznahorkai hat schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter den Man Booker International Prize 2015. Er ist der erste Literaturnobelpreisträger aus Ungarn seit Imre Kertesz im Jahr 2002. Die Nobelpreisverleihungen finden am 10. Dezember statt, dem Jahrestag von Alfred Nobels Tod im Jahr 1896. Jeder Preis ist mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert, die Gewinner erhalten außerdem eine 18-karätige Goldmedaille und ein Diplom.
Komponistin Johanna Doderer im Porträt
Johanna Doderer zieht sich zum Komponieren ins Weinviertel in Wien zurück. Zuletzt ist eine Oper für das Münchner Gärnterplatztheater entstanden: die zweite Zusammenarbeit mit Peter Turrini. Er hat für diese Uraufführung sein Theaterstück "Der tollste Tag" - frei nach Beaumarchais - zu einem Libretto für Johanna Doderer umgearbeitet. Eine Komödie mit tödlichem Ausgang. Ein weiterer kompositorischer Schwerpunkt der Künstlerin liegt auf der Kammermusik, der Orchestermusik und insbesondere der geistlichen Musik.
Mika Rottenberg im Lehmbruck Museum
Unter dem Titel "Queer Ecology" zeigt das Lehrmbruck Museum in Duisburg Werke der 1976 in Buenos Aires geborenen Künstlerin Mika Rottenberg. Die Arbeiten handeln von der Rolle des Menschen in dem stetig wachsenden System des globalen Konsums. Zu sehen sind mehr als 30 Arbeiten – Skulpturen, Videos, begehbare Rauminstallationen und interaktive Werke. Den kommunikativen Mittelpunkt der Ausstellung, die von der Künstlerin speziell für das Museum konzipiert wird, bilden die neuen Skulpturen "Lampshares" aus organischen Materialien und recyceltem Plastik, mit denen Rottenberg erstmals in ihrem Studio einen Produktionskreislauf realisiert.
Ausstellung "Edvard Munch. Angst"
In Chemnitz sind gerade Munchs düstere Seelenlandschaften zu sehen. Die Ausstellung unter dem Titel "Angst" und eine neue Biografie beleuchten den Künstler als Sezierer der Seele, dessen Tabuthemen heute aktueller sind denn je.