Der Nobelpreis für Literatur geht 2025 an den ungarischen Autor László Krasznahorkai. Der 71-Jährige werde für sein "ergreifendes und visionäres Werk ausgezeichnet, das inmitten des apokalyptischen Terrors die Kraft der Kunst unterstreicht", teilte die Königlich-Schwedische Akademie in Stockholm mit. Krasznahorkai wurde den Angaben zufolge 1954 in der Kleinstadt Gyula im Südosten Ungarns geboren, nahe der rumänischen Grenze. Eine ähnliche abgelegene ländliche Gegend bildet den Schauplatz seines ersten Romans "Sátántangó", der im Jahr 1985 veröffentlicht wurde. Der Roman war in Ungarn eine literarische Sensation und das Durchbruchswerk des Autors. In kraftvoll suggestiven Bildern stellt der Roman eine verarmte Gruppe von Bewohnern auf einer verlassenen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft im ungarischen Hinterland kurz vor dem Fall des Kommunismus dar. Mehrere seiner Werke, darunter sein Debüt "Sátántangó" und sein gefeierter Roman "Die Melancholie des Widerstands", wurden von dem ungarischen Regisseur Béla Tarr verfilmt. Die Nobelpreis-Jury lobte Krasznahorkais "künstlerischen Blick, der vollkommen frei von Illusionen" sei und die "Zerbrechlichkeit der sozialen Ordnung erkennt - kombiniert mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kunst".