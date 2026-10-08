Literaturnobelpreis an Anne Carson

In ihrem bisher bekanntesten Buch "Rot. Ein Roman in Versen", schilderte Carson die Geschichte des mythischen Außenseiters Geryon, eines antiken Monsters mit roter Hautfarbe, das von Herakles getötet wird. Sie transformiert den antiken griechischen Mythos in eine moderne Geschichte von unerwiderter Liebe in Form eines Poems von 47 Abschnitten, welche die Frage thematisieren, wie Menschen übereinander Gewalt erlangen können. Die 76-Jährige werde geehrt "für ihr mutiges und erfinderisches Œuvre, das in spielerischem Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die Gegenwartsliteratur geschaffen hat", so die Schwedische Akademie in Stockholm zur Begründung zur Vergabe des Nobelpreises. Wir sprechen mit Marie Louise Knott, die Bücher von Anne Carson ins Deutsche übersetzt hat.