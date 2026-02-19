Kult-Moped: Simson-Erben kritisieren AfD

Sabine aus Eberswalde ist eine von vielen älteren Menschen in Deutschland, für die Armut Realität ist. Die Fotografinnen Astis Krause und Julia Otto folgen in einem fotografischen Langzeitprojekt Menschen im Rentenalter, deren Alltag von begrenzten finanziellen Mitteln, Sorge um Gesundheit, Wohnung und soziale Teilhabe geprägt ist. In Deutschland ist jede sechste Person im Rentenalter von Armut bedroht. Tendenz steigend. Es geht um eine wachsende soziale Realität. Frauen sind besonders häufig betroffen: ein Effekt von Lohnunterschieden, Teilzeit-Arbeit und Care-Verpflichtungen. Die Fotos hängen noch bis Ende August in der Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam. Um die Protagonisten und Protagonistinnen zu finden, haben die Fotografinnen jahrelang gesucht. Einige haben sich schließlich getraut, vor die Kamera zu treten. Darunter Sabine. Obwohl ihre Rente unter der Armutsgrenze liegt, sieht sie sich nicht als arm. Sie habe trotz allem ein erfülltes Leben: einen Garten, einen Freund und ein frohes Herz. Auch das haben die Fotografinnen Astis Krause und Julia Otto versucht einzufangen.