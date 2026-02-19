Kultur
Kult-Moped: Simson-Erben kritisieren AfD
Die Themen der "Kulturzeit" vom 19.02.2026: Simson-Erben vs. AfD, Armut - Gespräch mit Olivier David, Altersarmut, Berlinale Zoom, Film "Das Flüstern der Wälder".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 19.02.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Nachfahren der Familie Simson wehren sich gegen Vereinnahmung des Namens durch die AfD
Simson Mopeds sind in Ostdeutschland legendär. Die AfD spielt häufig darauf an. Die Nachfahren der Familie Simson, die die Waffen- und Fahrzeug-Fabrik Simson Suhl einst gründete, wehren sich jetzt gegen die Vereinnahmung durch die Rechtsaußenpartei. Die jüdische Gründerfamilie musste 1936 vor den Nazis in die USA fliehen. Der Großneffe der letzten Besitzer vor der NS-Zeit, Dennis Baum, erklärte stellvertretend für seine Familie: "Wir empfinden jegliche Verbindung mit der AfD als abstoßend und als eine Beleidigung unseres Namens".
"Keine Aufstiegsgeschichte": Erfolgsroman kommt auf die Bühne - Gespräch mit Olivier David
Was macht Armut mit einem Menschen? Wie ist sie psychisch auszuhalten? Von Armut und ihren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit handelt das autobiografische Buch des Hamburger Autors Olivier David. Er hat es inzwischen durch das Schreiben aus der Armut heraus geschafft. Wie tief sie aber immer noch in ihm sitzt, erzählt seine Geschichte als Buch und jetzt auf der Bühne am Ernst Deutsch Theater in Hamburg. Wir sprechen mit Olivier David.
Berlinale Zoom: Queeres Kino
Der wichtigste und älteste queere Filmpreis "Teddy" wird am 20. Februar zum 40. Mal auf der Berlinale vergeben. Gute Chancen hat u.a. "The Education of Jane Cumming" - basierend auf einer wahren Geschichte, die sich in einer schottischen Mädchenschule im Jahre 1810 zugetragen hat. Die tunesische Regisseurin Leyla Bouzid erzählt in "In a Whisper" von einer Familie, die sich liebt, zusammenhält und doch nicht an Geheimnissen rührt und die chinesische Regisseurin und Künstlerin Viv Li zeigt in ihrem humorvoll-intimen Dokumentarfilm "Two Mountains Weighing Down My Chest", wie eine zurückhaltende Chinesin auf das queer-diverse Berlin trifft.
Fotoprojekt "Was bleibt - Arm im Alter"
Sabine aus Eberswalde ist eine von vielen älteren Menschen in Deutschland, für die Armut Realität ist. Die Fotografinnen Astis Krause und Julia Otto folgen in einem fotografischen Langzeitprojekt Menschen im Rentenalter, deren Alltag von begrenzten finanziellen Mitteln, Sorge um Gesundheit, Wohnung und soziale Teilhabe geprägt ist. In Deutschland ist jede sechste Person im Rentenalter von Armut bedroht. Tendenz steigend. Es geht um eine wachsende soziale Realität. Frauen sind besonders häufig betroffen: ein Effekt von Lohnunterschieden, Teilzeit-Arbeit und Care-Verpflichtungen. Die Fotos hängen noch bis Ende August in der Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam. Um die Protagonisten und Protagonistinnen zu finden, haben die Fotografinnen jahrelang gesucht. Einige haben sich schließlich getraut, vor die Kamera zu treten. Darunter Sabine. Obwohl ihre Rente unter der Armutsgrenze liegt, sieht sie sich nicht als arm. Sie habe trotz allem ein erfülltes Leben: einen Garten, einen Freund und ein frohes Herz. Auch das haben die Fotografinnen Astis Krause und Julia Otto versucht einzufangen.
Film "Das Flüstern der Wälder"
Geduld ist die wichtigste Eigenschaft, die Michel Munier auf seinen Streifzügen tief in die Wälder der Vogesen mitbringen muss. Immer wieder zieht es ihn tief hinein in die Stille des Waldes, zu einer Tanne, die zu seinem Versteck geworden ist. Mehr als 800 Nächte hat er dort verbracht - auf der Suche nach Hirschen, Luchsen und dem geheimnisvollen König der Wälder: dem Auerhahn. Der französische Naturfilmer Vincent Munier ("Der Schneeleopard") hat seinen Vater dabei begleitet. Sein Film ist eine Meditation geworden – und: eine Liebeserklärung an die Symbiose von Mensch und Natur.