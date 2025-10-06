Sie war eine Lichtgestalt. Ihr Name steht für Güte, Aufopferung, Nächstenliebe: Mutter Teresa. Sie wollte Armut und Elend nicht hinnehmen und schon früh raus aus dem Kloster, auf die Straße, bei den Ärmsten der Armen sein. Sie wollte ihren eigenen Orden gründen. Dafür brauchte sie die Erlaubnis aus Rom. Ihr Kampf darum kommt jetzt auf die große Leinwand. Der Spielfilm "Teresa" erzählt die Vorgeschichte einer Heiligen, einer gütigen, aber auch knallharten Nonne. Der Film zeigt, wie Teresa immer mehr den weltlichen Besitz verteufelt. Innerhalb des Klosters führt sie ein strenges Regiment. Hollywoodstar Noomi Rapace traut sich, eine spröde Heldin zu spielen, die aneckt. Es ist die Geschichte einer religiösen Radikalisierung. Mit unbarmherziger Härte führt Teresa neue, immer strengere Regeln ein. Der Film rüttelt am Denkmal Mutter Teresa und zeigt den Menschen hinter der Ikone. "Teresa - Ein Leben zwischen Licht und Schatten" kommt am 4. Dezember in die deutschen und österreichischen Kinos.