Kultur
"Kulturzeit" vom 25.11.2025: K.-o.-Tropfen - heimtückischer Missbrauch
Die Themen der Sendung: K.O.-Tropfen - Gespräch mit Jochen Link, Film "Teresa", Marina Abramović in Wien, Ausstellung über Ernst Kahl.
- Deutschland 2024
- bis 16.01.2026
Die Themen der Sendung:
K.-o.-Tropfen - Gespräch mit Jochen Link
Sie sind farblos, schmecken nach Nichts und sind hochgefährlich. Sogenannte K.-o.-Tropfen kursieren seit Jahrzehnten und werden missbraucht, um Menschen willenlos zu machen. Es folgen Raubüberfälle, schwere Unfälle, Vergewaltigungen. Oft genügen ein paar Tropfen, die heimlich ins Glas gegeben werden, um Menschen zu betäuben. Das Tückische am sogenannten Spiking: Die Opfer haben hinterher Erinnerungslücken. Die Folgen dieser Gewalt sind für die Betroffenen fatal. Die ZDF-Doku "Spiked" lässt Opfer und Experten zu Wort kommen. Wir sprechen mit dem Anwalt Jochen Link, der sich seit zehn Jahren mit Opfern von Spiking beschäftigt.
Film "Teresa. Ein Leben zwischen Licht und Schatten"
Sie war eine Lichtgestalt. Ihr Name steht für Güte, Aufopferung, Nächstenliebe: Mutter Teresa. Sie wollte Armut und Elend nicht hinnehmen und schon früh raus aus dem Kloster, auf die Straße, bei den Ärmsten der Armen sein. Sie wollte ihren eigenen Orden gründen. Dafür brauchte sie die Erlaubnis aus Rom. Ihr Kampf darum kommt jetzt auf die große Leinwand. Der Spielfilm "Teresa" erzählt die Vorgeschichte einer Heiligen, einer gütigen, aber auch knallharten Nonne. Der Film zeigt, wie Teresa immer mehr den weltlichen Besitz verteufelt. Innerhalb des Klosters führt sie ein strenges Regiment. Hollywoodstar Noomi Rapace traut sich, eine spröde Heldin zu spielen, die aneckt. Es ist die Geschichte einer religiösen Radikalisierung. Mit unbarmherziger Härte führt Teresa neue, immer strengere Regeln ein. Der Film rüttelt am Denkmal Mutter Teresa und zeigt den Menschen hinter der Ikone. "Teresa - Ein Leben zwischen Licht und Schatten" kommt am 4. Dezember in die deutschen und österreichischen Kinos.
Marina Abramović in Wien
Angeblich wurde über Marina Abramović schon alles geschrieben und gesagt. Und doch fasziniert die fast 79-jährige, energiegeladene Performance- und Konzept-Künstlerin die Massen wie kaum jemand sonst im Kunst-Zirkus: bei ihrem Kurztrip in Wien hat sie einen Vortrag im ausverkauften Stadtkino gehalten, eine Ausstellung in der Galerie Krinzinger eröffnet, unzählige Interviews zur großen Retrospektive in der Albertina Modern gegeben und ihre anstehenden Projekte in Ljubljana, Indien, Barcelona und Venedig beworben.
Ernst Kahl in Bernried
Im Kunstraum Aquarium in Bernried am Starnberger See gibt es jetzt tatsächlich Außergewöhnliches zu bestaunen: eine Ausstellung mit Werken des großen Universalgenies Ernst Kahl - Komiker, Satiriker, Karikaturist und Maler.