Eine Reise nach Griechenland weckte in Circuit des Yeux - eigentlich Haley Fohr - das Interesse an der Figur Pan, dem mythologischen, Flöte spielenden Halbgott. Seine Geschichte von Transformation, Melodie und Untergang war Inspirationsquelle für die ekstatischen Momente ihres neuen Albums "Halo On The Inside". Während des gesamten Schreibprozesses lebte die 1988 in Indiana geborene Künstlerin alleine und zog sich nachts in ihr Kellerstudio zurück. Circuit des Yeux ist eine Künstlerin, die ihre Musik oft selbst produziert, arrangiert und mit einer Vielzahl von Instrumenten und Klangtechniken arbeitet. Besonders herausragend bleibt jedoch ihre vier Oktaven umfassende Stimme in ihrer Einzigartigkeit. Im Mai ist die US-Musikerin auch in Berlin und Krems live zu erleben.