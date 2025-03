Nur 4 von 100: So viele oder besser wenige Sexualverbrecher würden in der Schweiz tatsächlich verurteilt, das behauptet eine Studie der NGO Brava, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Warum Recht und Gerechtigkeit oft auseinandergehen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, zeigt das Theaterstück "Prima Facie" von Suzie Miller. Der Monolog wird im Frühjahr 2025 gleich an drei Schweizer Theatern gespielt, unter anderem am Schauspielhaus Zürich.