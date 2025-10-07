Sie betonen Frauenrechte, deutsche Kultur und Tradition, posten ästhetisch inszenierte Bilder zwischen Naturidylle und Kampfpose und inszenieren sich quasi nebenbei als Hüterinnen eines vermeintlich bedrohten Europas: Frauen in der rechten Szene bleiben längst nicht mehr im Hintergrund, sie prägen und gestalten das Bild der rechten Szene immer mehr. Ihre Rolle wurde lange verharmlost oder ignoriert, in den letzten Jahren ist ihre Präsenz und Wirkmacht zunehmend sichtbarer geworden – mit politischen Schlüsselfiguren wie Marine Le Pen oder Alice Weidel, aber auch in digitalen Räumen. Ein besonders präsentes Beispiel: Die rechte Frauengruppe "Lukreta", initiiert von Rheinhild Boßdorf. Immer wieder wird sich hier gezielt feministischer Rhetorik bedient, beliebte Schlagworte sind "Remigration schützt Frauen" oder "Stolz statt Pride". Verbindungen bestehen beispielsweise zur AfD, aber auch zu Collectif Nemesis, einem rassistischen und neurechten Frauenkollektiv aus Frankreich. Das rechte Heimchen am Herd, das nur das Gedankengut des Ehemannes übernimmt, passt längst nicht mehr ins Bild. Doch wie passt das mit dem klassisch eher antifeministischen Frauenbild im Rechtsextremismus zusammen? Gibt es einen "Feminismus von rechts"? Oder handelt es sich um eine ideologische Mimikry, die feministische Errungenschaften unterwandert?