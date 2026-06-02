Israels Künstler und die Biennale

Belu-Simion Fainaru, der Israel mit der Installation "Rose of Nothingness" auf der Biennale vertritt, versteht die Welt nicht mehr. "Ich komme aus einer Region, in der Kunst der einzige Raum ist, in dem Dialog und Kritik frei geführt werden können und in dem für jeden Platz ist", sagt er. Doch in Venedig, das doch der Ort für offenen Dialog sein sollte, wird er oft gemieden, nur weil er aus Israel kommt. "Selbst die Künstler und Kuratoren, die neben mir ausstellten, hatten einen offeneren Brief unterschrieben, der in den Pavillons die Runde machte und meinen Ausschluss forderte. Es gab null Interaktion - und das, obwohl ich mich freundlich vorstellte.