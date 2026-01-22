Amiks großer Traum ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Dafür zählt jeder Turn-Wettkampf und jedes Training. Die Autorin Son Lewandowski beschreibt die gnadenlosen Prinzipien dieses Sports: Verletzungen, von Erfolg getriebene Trainer und Mädchen voller Sehnsucht nach Anerkennung. Das größte Kompliment sei das Staunen über den Schmerz, den sie aushalten, glaubt Amik "Wir halten diesen Schmerz aus in der ständigen Erwartung, dass er sich noch auszahlt, dass er uns noch auszahlt", heißt es im Roman. Dass Lob sich für sie anfühlte wie eine Umarmung, hat auch Nadia Comaneci berichtet. Immer wieder webt der Roman Erinnerungen der Olympia-Siegerin und anderer Ausnahme-Turnerinnen in die Handlung ein. Kommanetsch, die in den 1970er Jahren mit lebensgefährlichen Elementen Sportgeschichte schrieb, erlangte traurige Berühmtheit durch ihren Trainer. Béla Károlyi produzierte Spitzenturnerinnen am Fließband. Erst in Rumänien, später in den USA. Dass er solche Höchstleistungen mit Drill und Psychospielen erzwang, wollte im Westen kaum einer wissen. Der Roman "Die Routinen" zeigt, wann Training zu Gewalt wird und wie die Strukturen im Turnsport Machtmissbraucht bis heute ermöglichen. Doch es geht nicht nur um das Leid von Turnerinnen und das Wegschauen vieler um sie herum. Es geht auch um die Geschichte einer Emanzipation und um die Frage: Wie viel ist ein Mädchen wert? Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Miriam Zeh über den Roman.