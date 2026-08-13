Gesellschaft
37°: Mein Nachbar, der Neonazi
Seit Sylvia und Armin Joos einen neuen Nachbarn bekommen haben, ist ihr Leben aus den Fugen geraten. Ihr Nachbar ist ein Neonazi, einschlägig bekannt und gut vernetzt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.10.2028
- Ton
- UT
- AD
Regelmäßig finden Treffen auf seinem Grundstück statt, rechtsextreme Lieder werden gegrölt und NS-Verherrlichung vorgeführt. Die Joos wollen dem Treiben nicht tatenlos zusehen, sind mutig und zeigen die Neonazis an, obwohl sie deswegen massiv bedroht werden.
Seit der bundesweit bekannte Neonazi Tommy Frenck die einzige Gaststätte ("Gasthaus Goldener Löwe") im Dorf Kloster Veßra betreibt, ist der kleine Ort in Thüringen zu einer Pilgerstätte von Tausenden Neonazis geworden. Thomas Jakob musste mit ansehen, wie 6000 Neonazis in seinem Heimatdorf ein Rechtsrock-Konzert feierten. Er schwor sich: Das lassen wir nie wieder zu. Seitdem ist Thomas Jakob aktiv. Nachdem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Nazi ermordet worden war, meldete sich der Staatsschutz bei Thomas Jakob: Auch er sei im Visier der Nazis. Jakob hatte den halben Ort mobilisiert, um die nächsten Neonazi-Konzerte zu verhindern. Mit Erfolg. Gemeinsam mit Gleichgesinnten hat Thomas Jakob ein Bündnis ins Leben gerufen, das weitere rechtsextreme Umtriebe beobachtet und verhindert. Große Unterstützung erfahren sie von der Kirche und der Diakonie.
Der Film von Güner Balci lässt Menschen zu Wort kommen, deren Leben sich verändert hat, seit sie Neonazis als Nachbarn haben. Menschen, die zeigen, wie man sich dem zunehmenden Terror von rechts entgegensetzt und wie aus Angst Mut und Kraft wachsen können.