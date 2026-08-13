37°: Mein Nachbar, der Neonazi

Seit der bundesweit bekannte Neonazi Tommy Frenck die einzige Gaststätte ("Gasthaus Goldener Löwe") im Dorf Kloster Veßra betreibt, ist der kleine Ort in Thüringen zu einer Pilgerstätte von Tausenden Neonazis geworden. Thomas Jakob musste mit ansehen, wie 6000 Neonazis in seinem Heimatdorf ein Rechtsrock-Konzert feierten. Er schwor sich: Das lassen wir nie wieder zu. Seitdem ist Thomas Jakob aktiv. Nachdem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Nazi ermordet worden war, meldete sich der Staatsschutz bei Thomas Jakob: Auch er sei im Visier der Nazis. Jakob hatte den halben Ort mobilisiert, um die nächsten Neonazi-Konzerte zu verhindern. Mit Erfolg. Gemeinsam mit Gleichgesinnten hat Thomas Jakob ein Bündnis ins Leben gerufen, das weitere rechtsextreme Umtriebe beobachtet und verhindert. Große Unterstützung erfahren sie von der Kirche und der Diakonie.



Der Film von Güner Balci lässt Menschen zu Wort kommen, deren Leben sich verändert hat, seit sie Neonazis als Nachbarn haben. Menschen, die zeigen, wie man sich dem zunehmenden Terror von rechts entgegensetzt und wie aus Angst Mut und Kraft wachsen können.