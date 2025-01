Endlich stehen die Waffen still. Gaza liegt in Trümmern. Zehntausende ließen ihr Leben - palästinensische Zivilisten, israelische Soldaten, Geiseln in den Tunneln der Hamas. Für was?, fragte sich schon in den frühen Tagen des Krieges der Regisseur Amos Gitai: "Ich suchte einen Text, der Antworten gibt, aber nichts zu Offensichtliches oder Banales. Einen Text, der zum Denken anregt. Und da fiel mir im Bücherschrank meiner Mutter ein kleines Heft in die Hände: ein Briefwechsel zwischen Einstein und Freud aus dem Jahr 1932." Der Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und Albert Einstein ist ein Dokument, das, so Gitai, heute so gültig ist wie vor fast 100 Jahren. Damals wie heute nach dem 7. Oktober in Israel, standen Welten am Abgrund. Der Regisseur hat den den Austausch der beiden Geistesgrößen verfilmt. Zu den Briefen kommen Texte Susan Sontags und Virginia Woolfs - Gitais intellektuelle Vorbilder. "Warum Krieg" kommt ohne Bilder des Krieges aus. Das, sagt Gitai, wäre zu banal.