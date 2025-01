Illegale mexikanische Einwanderer in der Küche eines New Yorker Schnellrestaurants: Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios erzählt in "La Cocina" von der Armada der Unsichtbaren, die eigentlich nicht da sein dürften, wo sie sind und nicht tun dürften, was sie tun, die aber gleichwohl das Land am Laufen halten. Es geht um einen besonderen Blick auf den amerikanischen Traum und das Zerplatzen von Lebensträumen. Ruizpalacios macht daraus aber kein düsteres Melodram, sondern eine witzige und rasante Küchenschlacht. In ästhetischem Schwarz-Weiß gehalten spielt Hollywoodstar Rooney Mara eine Kellnerin. Der Regisseur wirft seine Darsteller mit Vergnügen ins kalte Wasser. Die junge Darstellerin bekam einen Zettel mit einer Adresse in die Hand gedrückt und musste sich in New York durchschlagen. Auch sein Hauptdarsteller, der kein Wort Englisch spricht, musste improvisieren. Mit seiner Kollegin Rooney Mara, mit der er im Film eine wilde amour fou hat, konnte er sich nur mit Händen und Füßen verständigen. "La Cocina" ist in den 3sat-Ländern im Kino zu sehen.