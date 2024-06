In einer Chronologie der Ereignisse gibt er dem Leser direkten Einblick in die Momente des Grauens, der rohen Gewalt und die Angst der Menschen, die an jenem Tag von rund 3000 Hamas-Terroristen vergewaltigt, verschleppt und ermordet wurden. Wie ein Live-Ticker, der sich von Stunde zu Stunde in atemberaubender Geschwindigkeit an Grausamkeit zu überbieten scheint und nur schwer zu ertragen ist. Neun Monate nach dem Angriff scheint es aber so notwendig wie nie, sich den Fakten auszusetzen, sagt Ron Leshem. Er fragt, wie konnte all das passieren – in einem Staat, der hochmilitarisiert ist und seine vielkritisierte Politik stets mit der Abwehr von Terror und Feinden als höchstes Staatsziel begründet? Mit einer politischen Analyse der Monate, Jahre und sogar Jahrzehnte vor dem 7. Oktober 2023 gibt Leshem Antworten darauf und zeigt dabei auch das politische Versagen der Netanjahu-Regierung, das den Anschlag und sein Ausmaß erst möglich machte.