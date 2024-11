"Kontakthof" ist eines der Schlüsselwerke von Pina Bausch. Es heißt, sie habe sich während der Entstehung 1978 oft ausgemalt, wie es wohl wäre, ihre Originalbesetzung das Stück in viel höherem Alter tanzen zu sehen. Jetzt ist es so weit: "Kontakthof – Echoes of '78" verbindet Vergangenheit und Gegenwart durch Live-Performance und Projektionen von Archivmaterial, das die beteiligten Tänzerinnen und Tänzer in jungen Jahren zeigt, aber auch diejenigen, die nicht mehr länger auf der Bühne stehen. Konzipiert und inszeniert hat "Kontakthof – Echoes of '78" Meryl Tankard, die selbst eine der zentralen Protagonistinnen der Originalbesetzung von 1978 war. Tankard hat für diese Produktion, die Ende November im Opernhaus Wuppertal uraufgeführt wurde, acht Mitglieder der Originalbesetzung zusammen gebracht. Weitere Vorstellungen sind bis zum 1. Dezember zu sehen. Im Juni 2025 wird "Kontakthus" in Aarhus und Kopenhagen in Dänemark aufgeführt.