Wer über sexualisierte Gewalt spricht, braucht Mut. Wer an die Öffentlichkeit geht, riskiert Anfeindungen, Hass und Bedrohungen. So wie Collien Fernandes. Nachdem sie Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann öffentlich gemacht hat, schlägt ihr neben einer großen Solidarität auch Feindseligkeit entgegen. Drohungen, juristischer Druck, öffentlicher Zweifel. Sie schildert, wie sehr nicht nur die Tat selbst, sondern auch die gesellschaftliche Reaktion verletzt – und warum das Schweigen für viele Frauen immer noch der vermeintlich leichtere Weg ist. Doch mit dem Fall Fernandes bricht etwas los. In Köln, Hannover, München, Berlin und zig anderen Städten gehen vor allem Frauen auf die Straße - eine Bewegung entsteht. Collien Fernandes ist zur Identifikationsfigur im Kampf gegen sexualisierte Gewalt geworden, hat in Deutschland eine zweite #metoo Welle ausgelöst.