Gisèle Pelicots Kampf zurück ins Leben

Die erst vor wenigen Monaten als Mitgestalterin des Deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale 2026 in Venedig ausgesuchte Künstlerin Henrike Naumann ist tot. Die 1984 in Zwickau geborene Künstlerin sei "nach einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung" im Kreis von Familie und Freunden in Berlin gestorben, teilte ihre Familie mit. Auch das für den Deutschen Pavillon zuständige Institut für Auslandsbeziehungen bestätigte den Tod von Naumann. Ihr Tod hinterlasse eine "schmerzhafte Lücke". Naumann und die vietnamesisch-deutsche Künstlerin Sung Tieu waren 2025 als Gestalterinnen des Deutschen Pavillons bei der Kunstbiennale 2026 in Venedig ausgewählt worden, die vom 9. Mai bis 22. November geplant ist und neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst gilt. Es sei Naumann wichtig gewesen, die Arbeit konzeptionell zu vollenden und fertig zu stellen, damit sie gemäß ihrer künstlerischen Vision umgesetzt werden könne, hieß es. In ihrer künstlerischen Arbeit hatte Naumann Möbel und Design benutzt, um über Gesellschaft und Politik zu sprechen. Dafür war sie vielfach ausgezeichnet und mit Ausstellungen auf der ganzen Welt geehrt worden.