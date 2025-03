In Grönland wurde am 11. März ein neues Parlament gewählt. Die zwei bisherigen Oppositionsparteien sind die neuen stärksten Kräfte im Inatsisartut, dem Parlament in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Die beiden Parteien, Demokraatit und Naleraq, streben eine mögliche Unabhängigkeit vom Königreich Dänemark an. Die sozialliberalen Demokraten kamen auf überraschend starke 29,9 Prozent, womit sie ihr Ergebnis der letzten Wahl 2021 mehr als verdreifachte. Die auf eine schnelle Loslösung von Dänemark pochende Naleraq verdoppelte ihren Stimmanteil auf 24,5 Prozent. Im Wahlkampf brachen bei Grönländern viele alte Wunden wieder auf. Ein Besuch in Ilulissat, im Nordwesten Grönlands.