Die Trump-Regierung hat die Universitäten als Hort linksextremistischer Indoktrination und "woken" Denkens zum Staatsfeind erklärt. Seit Amtsantritt wurden unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Antisemitismus Gelder in Milliardenhöhe für die Wissenschaft gekürzt, etwa für Gender- und Geschichtsforschung oder für Klima- und Umweltschutz, auch viele Labore für Krebs- oder Alzheimer-Forschung mussten dichtmachen. Das Weiße Haus will entscheiden, wer über was forschen darf. Gegen dieses autoritäre Vorgehen der Regierung setzt sich Harvard zur Wehr und hat die US-Regierung verklagt. In einem öffentlichen Brief haben mehr als 100 Universitäten und Hochschulen die Einflussnahme durch die US-Regierung beklagt. Der Kulturkampf um die Universitäten ist in vollem Gang. US-Gelehrte schlagen Alarm, sehen die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr.