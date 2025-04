Taiwan erscheint in deutschen Medien meist nur als geopolischer Brennpunkt. Doch was wissen wir eigentlich über das Leben dort? Wir haben den in Berlin lebenden taiwanischen Autor Kevin Chen auf einer Reise in seine Heimat begleitet – an den Schauplatz seines Romans "Geisterdämmerung", der nun auf Deutsch erschienen ist. Chens Buch erzählt von der Rückkehr eines Taiwaners in sein Heimatdorf Yongjing, einen Ort voller Erinnerungen, Verluste und Geister. Wie ganz Taiwan ringt auch Yongjing mit seiner Vergangenheit – ein zentrales Thema in Chens Werk, das Fragen von Identität, Migration und dem Leben zwischen zwei Kulturen behandelt. In seinem Roman verarbeitet Chen das Aufwachsen im noch als Diktatur regierten Taiwan, seine Homosexualität und sein Leben in Deutschland. Das Buch eröffnet eine tiefere Perspektive: Es zeigt Taiwan aus der Innenansicht, durch die Geschichten seiner Menschen.