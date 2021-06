Das Blaue Sofa zum Kultursymposium Weimar

Die Moderatorinnen Vivian Perkovic und Cécile Schortmann, Christine Watty und der Moderator Jo Schück sprechen mit ihren Gästen darüber, wie zwischen und in Generationen Konflikte ausgetragen und Kooperationen geschmiedet werden. Wie Kräfte, Solidarität, Abgrenzung und Protest gelebt werden. Wie Generationenwechsel, Nachhaltigkeit und Wachstum in Politik und Unternehmen erlebt und gelebt werden. Was prägt uns - und welche Geschichten wollen wir kommenden Generationen erzählen? Wie soll die Welt von Morgen aussehen und wer bestimmt die Regeln?