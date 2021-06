Kultur

Daniel Wisser: "Wir bleiben noch"

Mit lakonischem Witz erzählt Daniel Wisser von vier Generationen einer österreichischen Familie, durch die sich die Gräben eines ganzen Landes ziehen. Deren Generationenkonflikte schildert der Autor anhand einer skandalösen Beziehung zwischen Cousin und Cousine. Der Familienroman ist eingebettet in die gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Österreich in den Jahren 2018 und 2019.