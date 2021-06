Kultur

Rayk Anders: "Der Barbar in uns muss Liebe finden"

Rayk Anders hat als Polit-Blogger mit seinem Internet-Projekt "Armes Deutschland" ein breites Publikum erobert. In seinem Buch "Der Barbar in uns muss Liebe finden. Warum das Land verroht und wie wir uns wehren können" hinterfragt er unsere Kommunikation heute: Warum wird der öffentliche Diskurs immer rauer? Warum vergiften Angst, Hysterie und Hass unser Denken? Welche Rolle spielen Macht und Karriere in Politik und Medien?