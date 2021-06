Kultur

Wolfgang Schäuble: "Grenzerfahrungen"

Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages und Jahrgang 1942, erkundet in "Grenzerfahrungen. Wie wir an Krisen wachsen" politische Wahrnehmungen und Erkenntnisse in einem Krisenjahrzehnt. Dabei scheut er sich nicht davor, auch unbequeme Debatten anzustoßen. Zugleich diskutiert er seine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit – ob Schutz der Lebensgrundlagen, Umgang mit begrenzten Ressourcen, Exzesse der Globalisierung oder Migration.