Kabarett & Comedy
Smeilingen – Ein Dorf wie Du und ich (6/6)
Willkommen in Smeilingen! Pfarrer Simon Krintsch tauft den Nachwuchs der Gemeinde. Doch die Eltern haben sich nicht nur für das Premium-Paket "Thronfolger" entschieden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 04:50 - 05:15 Uhr
- Ton
- AD
Frank Stimpel gerät mit seiner Nachbarin aneinander, Bürgermeister Seider wird beim illegalen Müllentsorgen erwischt, und Bestatterin Grabowski plant mit "Friedas Krepierstübchen" einen ungewöhnlichen Imagewechsel.
Postbote Ole entsorgt lieber unangenehme Briefe, Trainer Ingo Pannek präsentiert seine neueste Fußballstrategie, und die Dorf-Cops Meier und Mayer gehen dem plötzlichen Massentourismus und dem "Wunder von Smeilingen" auf den Grund.